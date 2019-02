Jill Oosterbaan (25) ploetert ondanks taaislijmziekte door loodzware schaatstocht

Eigenaar Club Magnum wil verhuizen als gemeente bijdraagt

7:02 Door het sluiten van clubs na crimineel geweld of dreiging werkt burgemeester Charlie Aptroot criminelen alleen maar in de hand. Dat zegt de eigenaar van club Magnum, Alper Bulduk. Hij is bereid met Aptroot te praten over verplaatsing van van zijn bedrijf.