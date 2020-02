Joey Lee brengt op z’n tachtigste gewoon een rock-’n-rollplaat uit: ‘Ik blijf jong door muziek’

Joey Lee loopt het rock -’n-rollvirus op in de vijftiger jaren. Hij is dan met zijn ouders op bezoek is op de Expo in Brussel, waar hij de Tielman Brothers ziet optreden. Volgens ooggetuigen geeft het Indonesische viertal een rock 'n roll show met een intensiteit die tot dan toe nog nergens is gezien. De broers bespelen hun gitaren achter in de nek, werpen die zelfs naar elkaar toe, terwijl de drummer rond zijn drumstel loopt.