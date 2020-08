Jongen zonder rijbewijs neemt stiekem auto van broer mee om te drinken bij Noord Aa

Agenten hielden gisteravond de jongen aan. In de auto zaten meerdere minderjarigen. ,,Omdat de bestuurder zich niet kon identificeren en er twijfels bestonden of hij in het bezit was van een geldig rijbewijs, werd besloten om hem aan te houden en voor nader onderzoek over te brengen naar het politiebureau”, laat de politie vandaag weten.



,,Na vaststelling van de identiteit bleek de jongen inderdaad niet in bezit te zijn van een rijbewijs en de auto stiekem te hebben meegenomen van zijn oudere broer.”