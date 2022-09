Jongens gaan avondje stappen, maar komen iets later thuis (met een paar boetes op zak)

Een tafel vol drugs: dit neemt de politie Zoetermeer elke drie maanden in beslag

Een tafel vol wiet, cocaïne, xtc en hasj. Dit is de hoeveelheid drugs die de politie in de afgelopen drie maanden bij arrestanten of tijdens surveillances aantrof in Zoetermeer. De politie laat weten dat dit een ‘normale’ vangst is.

