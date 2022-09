Jongeren laten na avondje ‘chillen’ enorme berg afval achter in Binnenpark

Waterpo­loër Chris op EK voor 50-plus­sers gebeten door tegenstan­der: ‘Hij zette zo zijn tanden in me, bizar’

Waterpoloër Chris Grünewald (51) was in de hoofdklasse jarenlang een vaste kracht bij het voormalige HZZIAN. Deze week speelt hij in Rome met het Nederlands team 50+ op het Europees kampioenschap en werd hij voor het eerst in zijn lange loopbaan door een tegenstander gebeten.

1 september