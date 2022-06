Jongeren opgepakt voor overtreden samenscholingsverbod Driemanspolder

Column Zorg dat je kind Nederlands spreekt

De helft van de Haagse peuters spreekt geen Nederlands, las ik gisteren in onze krant. Wat ze dan wel spreken weet ik niet. De helft is vrij veel. De oorzaak: lamlendige ouders. Ik kan het niet anders formuleren. Wie zijn kind op laat groeien in Nederland, zorgt dat zijn kind Nederlands spreekt. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen.

