Justitie eist elf jaar cel voor moord na ruzie over koopverslaving

De eis werd vandaag uitgesproken door de officier van justitie. ,,De verdachte heeft op ongelooflijk brute wijze een vrouw gedood die midden in het leven stond en daarvan genoot", beargumenteert het OM de strafeis van elf jaar. Van voorbedachte rade is volgens de officier geen sprake. Daarom gaat het OM uit van doodslag, geen moord.

De advocaat van P. vindt die eis veel te hoog. Volgens hem is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is en past daar elf jaar celstraf niet bij.

Koopverslaving

Voorafgaand aan de eis vertelde de verdachte vandaag in de rechtszaal over de dood. Het lichaam van de vrouw werd op 26 februari levenloos in haar huis aan het Notarisappelhof in Zoetermeer gevonden. Twee dagen voor de vondst van het lichaam, kreeg P. ruzie met zijn vrouw over haar koopverslaving, vertelde hij vandaag. ,,Ik verzocht haar daarmee te stoppen. De woonkamer stond vol met spulletjes. Maar stoppen wilde ze niet.‘’

Daarna leek het weer even goed te gaan. Lore viel in slaap op de bank, haar man keek nog wat televisie naast haar. Opeens sloegen bij hem de stoppen door. ,,Het ligt niet in mijn aard, ik heb 64 jaar lang een normaal leven geleid.'' Om 23.00 uur, toen zijn film was afgelopen, pakte P. een hamer en liep naar zijn vrouw. ,,Ik heb haar op haar hoofd geslagen. Meerdere keren.”

P. pakte een vuilniszak, deed deze over het hoofd van zijn levenloze vrouw en sleepte haar naar een kast in een woonkamer. Toen ze daarin lag, dekte hij haar af met een deken.

Depressief

De aanloop naar het breekmoment van P. zat er volgens hem al even aan te komen. Hij was al depressief, kwaad en had veel opgekropte woede over de koopverslaving van zijn vrouw.

Vooral omdat de financiële situatie van het echtpaar niet bepaald rooskleurig was. ,,Het ene gat met het andere dichten‘’, omschrijft hij het. ,,De creditcard stond in het rood en we waren een lening van 20.000 euro aangegaan.'' Ook stond het stel een navordering van de fiscus van 150.000 euro te wachten.

De dag na de dood van zijn vrouw, deed P. een zelfmoordpoging. Hij ging naar de Hoogvliet om rum en wodka te kopen en haalde cannabis. Hij wilde dood door zoveel mogelijk alcohol te drinken en de cannabis te roken. Een ‘ondeugdelijke zelfmoordpoging', meende de politie. Ook de rechter: ,,Dan moet je wel heel veel drinken.‘’

Argwaan