Justitie vervolgt mannen die op nachtclubs en huis schoten: ‘Iemand die deed alsof hij mijn vriend was’

Zijn nachtclubs en huis werden al beschoten, zelf wordt hij verdacht van witwassen van drugsgeld. Ibrahim Y. is wel ‘klaar met Nederland’ en opende een nieuwe, luxueuze club in Dubai. Vijfduizend kilometer verderop, in Den Haag, vervolgt het OM ondertussen twee vermoedelijke schutters.