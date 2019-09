Juwelier zet bewakingsbeelden van brutale dieven online: ‘Aan de schandpaal met ze!’

Brus had de beelden van de diefstal beter niet online kunnen zetten, zegt een politiewoordvoerder. ,,Omdat het de vervolging schaadt. Dit is eigen rechter spelen. Er zijn zaken bekend waarin de rechtbank een lagere straf geeft omdat de verdachte al te zien was op beelden die mensen online zetten. Dat is schending van de privacy. Voordat de politie van het Openbaar Ministerie toestemming krijgt om beelden te publiceren moeten daarom eerst allerlei andere onderzoeksmethoden zijn gebruikt.”



De politie hoopt dat Brus alsnog aangifte doet. ,,Zodat we de kans krijgen deze zaak op te lossen. We hebben inmiddels de beelden op Facebook gezien en gaan sowieso contact met haar opnemen. Aangifte moet echter wel op het bureau gebeuren.”