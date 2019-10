Kalme Dexter zoekt vrouw(en)

Blokje rondGroot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor deze rubriek wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas.

Dexter werd als vijf maanden oude pup op straat gevonden en naar een asiel in een klein stadje ten noordwesten van Boekarest gebracht. De kruising herder/galco werd door stichting Hulp doet leven naar Nederland gehaald, waar hij onder de hoede kwam van pleegmoeder Marjolein en haar echtgenoot. Dat laatste is een beetje een probleem. De echtgenoot is groot, sterk en heeft een zware stem. Dexter is bang voor grote mannen. Als Dexter een stevige kerel ziet of hoort dan wil hij er vandoor. Vanwege zijn zachte karakter zal hij nooit voor de aanval kiezen maar altijd voor het hazenpad.

Niet alle mannen zijn echter een probleem. Bij een buurman, die wat lichter van bouw en wat kleiner van stuk is, komt Dexter zelfs graag een aai halen. Dexter blijkt echter op zijn best bij vrouwen. Hij houdt van ze en is graag in hun nabijheid.

Quote Dexter is een beetje een muurbloem­pje maar een rennende kat maakt zijn jachtin­stinct wakker Pleegmoeder Marjolein

Het is een superzachte hond die zich in de roedel van de pleegmoeder een beetje als een muurbloempje opstelt. ,,Hij wordt door de andere honden gewaardeerd maar Dexter houdt een beetje afstand en ligt lekker in zijn mand te kijken naar wat de rest uitspookt. Hij houdt van z'n rust", zegt Marjolein.

De poezen in het huishouden behandelt hij met respect, net als het konijn, maar een rennende kat op straat maakt het jachtinstinct in hem wakker. Dexter is niet waaks en zal, vrouwelijk, bezoek vriendelijk tegemoet treden. Bij mannelijk bezoek verlaat hij de kamer.

Duinwandeling

,,Je kunt Dexter geen groter plezier doen dan met een wandeling door de duinen", zegt Marjolein als ik Dexter aanlijn voor een bescheiden blokje rond. Hij trekt niet en met zijn grote slanke lichaam loopt hij in een mooie tred. Tijdens ons ommetje komen we geen kerels tegen. Jongens op een fiets passeren zonder probleem. ,,Dat met die mannen is een dingetje. Daarom zijn we op zoek naar een vrouwelijk baasje, of twee vrouwelijke baasjes, die kunnen lachen om zijn speelsheid."

Dexter is gecastreerd, kan prima alleen zijn, is zindelijk en kan het in een appartement prima naar zijn zin hebben. Vooral als dat niet te ver van de duinen is.

Voor meer info over Dexter: Marjolein 06-15413558