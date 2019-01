Kamervragen over peperdure schoolreis naar Noorwegen

Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GL) reageren op een artikel in deze krant over verontwaardigde ouders die niet te spreken zijn over de schoolreis die bijna vierduizend euro kost. Via ’t Wylde Leren, een stichting die de wereld als ‘nieuw klaslokaal’ ziet kunnen leerlingen onder schooltijd lessen volgen in de Noorse bergen. In de zes weken gaan de leerlingen ’s ochtends huiswerk maken, ’s middags de bergen in, ijsvissen en met een kompas navigeren door het Noorse landschap.