Karakteristiek, speels en multifunctioneel: ‘Je ziet en voelt onze liefde voor dit huis’

De twee kochten het huis in 2006, toen de huizenmarkt een vergelijkbare piek kende als nu. Het stel woonde in Den Haag, maar daar waren de prijzen voor starters te hoog. ,,Jeroen en ik hebben allebei een geschiedenis in Zoetermeer, dus dat we hier naartoe zijn verhuisd, is niet helemaal verrassend. Er woonden nog heel veel vrienden, dus het was een beetje thuiskomen.”



De terugkeer had wel een belangrijke voorwaarde: het huis moest staan in het Oude Dorp. ,,Dit huis had het allemaal: karakter, authentieke details, houten vloeren en een grote tuin. Bovendien is het een erg gezellige en rustige wijk met alle denkbare voorzieningen in de Dorpsstraat. Ik kom oorspronkelijk uit Drenthe en vind groen heel belangrijk. Vanuit de achtertuin zie je geen andere huizen, alleen maar groen. Dus het gevoel was hier meteen goed”, zegt Dominique.