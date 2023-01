Karin verruilt maisonette in Zoetermeer voor onbekende bestemming: ‘Drang om te gaan zit in mij’

column Ik hield mij bezig met touwtje trekken, nu is het messen trekken

Fijn begin van het nieuwe jaar: tot en met 6 januari geldt een samenscholingsverbod in de wijk Escamp. Wie met meer dan zichzelf en een ander over straat loopt, loopt de kans door te moeten lopen naar het politiebureau. In verband met een lopend onderzoek naar een steekincident, in een avondwinkel op de Beresteinlaan.

3 januari