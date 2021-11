Karlijne (23) neemt boerenbedrijf van haar vader over: ‘Heb je geen broers die het kunnen doen?’

Karlijne’s moeder Mariëtte herinnert zich nog levendig dat haar dochter op de rug van een koe rondreed over het erf in Zoetermeer. Die koe is inmiddels aan ouderdom overleden. De liefde voor de dieren en het boerenbedrijf zijn gebleven. Niet alleen de koeien hangen aan Karlijne’s lippen, ook de kalfjes, zeven katten en twee honden. „Echte rattenvangers zijn dat”, vertelt de jonge boerin. „Die boerenhondjes zijn daar meesters in. Zeker de oudste. Die weet ratten te grijpen, nog voordat jij met je ogen kunt knipperen.‘’



Het was niet meer dan logisch dat Karlijne de 'zaak’ zou overnemen. „Niet mijn broers, maar ík wil dit al zolang ik het me kan herinneren”, reageert de trotse boerendochter. Ze wordt hiermee de vijfde generatie uit de familie De Groot die het boerenbedrijf aan de Meerpolder in Zoetermeer bestiert. Tot grote vreugde van de familie in Nederland, maar ook in Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. Het zogenoemde moederbedrijf blijft in handen van de familie De Groot.