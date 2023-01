Katalysatorendieven: viertal opgepakt op verdenking van heling

De politie hield de bestelbus op de A12 bij Zoetermeer tegen omdat het voertuig mogelijk in gebruik zou zijn bij rondtrekkende criminelen. Uit de wagen kwamen in eerste instantie drie buitenlandse personen. ‘Toen agenten de laadruimte van de bestelbus opende kwam er nog een vierde passagier tevoorschijn’, meldt basisteam Zoetermeer op Facebook. ‘Naast hem lagen een aantal katalysatoren, maar ook gereedschappen die gebruikt worden om deze auto-onderdelen snel en gemakkelijk weg te nemen.’ Het viertal is vervolgens opgepakt op verdenking van heling dan wel witwassen. Zowel de bestelbus als alle gereedschappen zijn in beslag genomen.

Heterdaad

Vorige week werden er ook al twee mannen in Voorburg opgepakt voor de diefstal van katalysatoren. Een van de twee verdachten was een 30-jarige man uit Zoetermeer. Hij werd in de nacht van dinsdag op woensdag (24 op 25 januari) op heterdaad betrapt en is op de Populierendreef in Voorburg aangehouden. De andere verdachte was een 21-jarige man uit Helmond.