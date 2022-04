Kater van met één stem verschil aangenomen kavelplan: ‘Kopers moeten nog wachten met bouwen’

Zwemt de nieuwe Van den Hoogenband of Kromowidjo­jo in het Hofbad? ‘Het barst van het talent’

Met het behalen van de landstitel doorbrak Blue Marlins de jarenlange hegemonie in de eredivisie. Maar hoe ziet de toekomst er van de Haagse succesformatie eruit? Zwemt er binnenkort een ‘Blue Marlin’ op de Olympische Spelen? ,,We barsten van het talent, maar er is ook een punt van kritiek.”

26 april