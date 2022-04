Kerkelijk werk, onvermoeibare vrijwilliger of reservist: deze 17 Zoetermeerders kregen een lintje

LintjesregenNatúúrlijk regende het de dag voor Koningsdag ook lintjes in Zoetermeer. Zeventien onderscheidingen zijn dit deze keer bij Zoetermeerders opgespeld: vijftien Zoetermeerders zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Vijftien mensen kregen hun onderscheiding dinsdagochtend persoonlijk uitgereikt door burgemeester Michel Bezuijen in het Stadstheater. Daar waren ze veelal met een smoes naar toe gelokt door hun dierbaren, die in de zaal zaten. ,,Eindelijk kan er bij deze altijd heel feestelijke bijeenkomst weer publiek aanwezig zijn", zei Bezuijen. Na afloop reikte hij nog een lintje uit bij iemand thuis. Een Zoetermeerder kreeg zijn lintje in Den Haag opgespeld door de minister van Defensie. In buurdorp Benthuizen is ook iemand verblijd met een lintje.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Voor Jan de Ruiter lag een bijzondere onderscheiding klaar. De bekende Zoetermeerder is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In de jaren tachtig tot 2005 was de De Ruiter voorzitter van de Raad voor Handel en Industrie. Daarna was hij vijf jaar voorzitter van de ledenraad van de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer. Na zijn pensionering in 2014 trad hij toe tot het bestuur van de Historische Kring in Benthuizen en het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Sinds 2018 is De Ruiter ook bestuurslid van de vereniging Dorpsstraat Vastgoed BIZ. ,,‘Dat doe ik wel,’ is een gevleugelde uitdrukking van u, die van uw enorme enthousiasme en werklust blijk geeft“, complimenteerde de burgemeester De Ruiter.

Voor zijn langdurige en betekenisvolle inzet voor het Commando Landstrijdkrachten en het Korps Nationale Reserve is Roeland den Hollander benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Daarnaast heeft Den Hollander zich een groot aantal jaren vrijwillig ingezet voor jongerenorganisaties en het dierenwelzijn. De Zoetermeerder kreeg zijn onderscheiding in Den Haag uit handen van de minister van Defensie, Kajsa Ollongren.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © ANP

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meer dan 25 jaar zet Flip Bakker zich al in voor onder meer de gereformeerd-vrijgemaakte kerk, Het Kompas en het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ). Bakker stond in 2017 aan de wieg van JobHulpMaatje, een organisatie die werkzoekenden helpt om een baan te vinden wanneer dat henzelf niet lukt. ,,Gedreven, enthousiast en met een tomeloze energie probeert u er te zijn voor uw medemens", zei Bezuijen voor hij het lintje opspeldde. ,,Het is niet onopgemerkt gebleven.”

Zowel tafeltennisvereniging Taverzo als voetbalvereniging FC Zoetermeer kunnen al jarenlang op de intensieve en vrijwillige inzet van Jacob de Boer rekenen. De Boer heeft daarnaast een eigen keukenbedrijf en is sinds 2015 bestuurslid van de politieke partij Zó Zoetermeer. ,,Waar u de tijd vandaan haalt, is iedereen een raadsel", zei de burgemeester.

,,Een mooi verzorgd aquarium kan worden beschouwd als een levend schilderij dat nooit verveelt. Als er íémand in deze zaal is, die hier alles vanaf weet, dan bent u het wel", zei burgemeester Bezuijen tegen Henk Bretveld die meer dan dertig jaar voorzitter was van de Zoetermeerse vereniging van aquariumliefhebbers PaluZee. Vijf jaar legde hij die functie neer, maar als vrijwilliger is hij nog zeer actief. Daarnaast zet de Zoetermeerder zich op liefdevolle wijze in als mantelzorger.

Lies Christen-Stol is één van de oprichters van Stichting Piëzo. Na haar pensionering in 2008 bleef zij actief als vrijwilliger. Zorgorganisatie Middin mag sinds 2016 op haar rekenen bij het voorlezen van verhalen aan mensen met een beperking. In 2016 sloot zij zich ook aan bij het buurtpreventieteam, oftewel Wijk en Agent Samen (WAS) in Buytenwegh.

De ‘vakantietas’, een rugzak met cadeautjes voor kinderen die niet op vakantie kunnen, is een initiatief van Grietje Cusell-Hennipman. In 1987 begon haar werk voor de kerk. Onder andere als diaken, gastvrouw en coördinator van tal van activiteiten bij de protestantse wijkgemeente De Oase. Daarnaast zet ze zich sinds 2004 in voor de Voedselbank en zette zij in de coronatijd een telefooncirkel op zodat het contact met ouderen en eenzamen niet verloren ging. Bezuijen prees haar als ‘zeer maatschappelijk betrokken’ en ‘zeer actief’.

Voor haar vrijwillige inzet voor de Hindoestaanse gemeenschap in Zoetermeer ontvangt Soebhadra Gangapersadsing-Malahe een lintje. Onder meer voor al 25 jaar lang Hindi-les geven voor de Stichting Insaniyat en op de Hindischool van de vereniging Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer. Daarnaast helpt ze bij het bereiden van maaltijden voor de gasten van de meerdaagse religieuze diensten én organiseerde zij met jongeren zang-, dans- en toneelbijeenkomsten voor ouderen.

Mechtelien Greve was zo'n 33 jaar vrijwillig actief voor hockeyclub MHCZ als trainer, coach, scheidsrechter, barvrijwilliger, lid van verschillende commissies en twaalf jaar als vertrouwenspersoon binnen de club. Daarnaast behoort ze tot de vrijwilligers van het eerste uur van het Bijna Thuis Huis, het Hospice Zoetermeer. Ook zet zij zich sinds 2014 in voor het project ‘Steun bij verlies’ van Humanitas Zoetermeer. ,,Het is niet het makkelijkste en lichtste vrijwilligerswerk dat u heeft gekozen, maar als u anderen van dienst kunt zijn, dan doet u dat", concludeerde Bezuijen.

Een kwart eeuw zette Sjannie Hapke-de Geus zich als vrijwilliger in voor het project Begeleid Vervoer van de Zoetermeerse Unie van Vrijwilligers (UVV). Ze zorgde ervoor dat mensen die dat zelf niet konden, toch de deur uit konden voor een bezoek aan de dokter, familie of bijvoorbeeld de kapper. Tegelijk bood zij veel cliënten een luisterend oor. ,,Toen ik las wat u allemaal heeft gedaan, realiseerde ik me hoe makkelijk ik en velen met mij het eigenlijk hebben. Als we ergens naartoe willen, pakken we de fiets, de auto, de bus, RandstadRail of de trein”, zei Bezuijen.

,,Het zou me niet verbazen als er in deze zaal mensen zitten die u herkennen omdat ze als kind nog les van u hebben gehad", zei de burgemeester tegen Gerart Kamphuis. ,,Dat kán haast niet anders, omdat u in dertig jaar tijd zo’n 50.000 jongens en meisjes met kunst en cultuur heeft laten kennismaken". Jarenlang ging Kamphuis namelijk als gastdocent kunstzinnige vorming bij basisscholen langs met zelfgemaakte leskoffers. Daarnaast was Kamphuis jurylid bij het wereldrecord straattekenen en maakt hij deel uit van de ballotagecommissie van de Kunstuitleen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © ANP

Diong, de Zoetermeerse vereniging voor aangepast en geïntegreerd sporten, kan al sinds 1985 rekenen op Gerard Maas. Hij bekleedde verschillende bestuursfuncties, waaronder die van secretaris gedurende 35 jaar. Ook gaf Maas tafeltennistraining en hield hij zich bezig met het werven van leden. Bij voetbalclub TOGB in Berkel en Rodenrijs gaf hij trainingen. Daarnaast zette hij zich van 2013 tot 2019 in voor de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer. ,,In uw ogen is het niet meer dan vanzelfsprekend om voor andere mensen klaar te staan”, complimenteerde Bezuijen Maas.

Het echtpaar Ong-Alok is sinds de start van het Zoetermeerse Kerkgenootschap de Zevende-dags Adventisten in 1980 al actief als vrijwilliger. ,,Twee trouwe, hardwerkende en heel vriendelijke vrijwilligers die een hart van goud hebben", zei Bezuijen. De heer P. A. Ong-Alok was voor de kerk diaken en assistent-penningmeester. Mevrouw M. J. Ong-Alok-Roemampoek verleent zorg aan een oudere dame die zeer hulpbehoevend is. Het echtpaar Ong-Alok heeft zich jarenlang ook beziggehouden met hulpprojecten in Suriname en Indonesië.

Van misdienaar tot hulpkoster en later koster. Matthé Vermeulen zette zich al jong in voor de Heilige Nicolaasparochie. Later richtte Vermeulen zich op de opbouw van de wijkparochie Rokkeveen, de Wijngaard. Ook het Inloophuis in Rokkeveen kan op zijn inzet rekenen, net de jaarlijkse herdenking bij de watertoren. Hij behoort daarnaast tot de vrijwilligers én bestuursleden van het eerste uur van de Stichting Present Zoetermeer. Bezuijen benoemde ,,de liefde en de passie om er, vanuit uw geloof, voor anderen te zijn.”

Als vrijwilliger is oud-dierenarts Arno Groenewegen van grote betekenis geweest voor de paardensport. In het bijzonder voor de draverijsport in Nootdorp. Ook de wildbeheereenheid Rijnland Zuid mag sinds 2000 op de zijn vrijwillige inzet rekenen voor het bijhouden van de faunagegevens in het gebied rondom Stompwijk. Hij kreeg zijn lintje thuis opgespeld dor burgemeester Bezuijen.

,,Als u anderen van dienst kunt zijn, dan doet u dat”, typeerde burgemeester Bezuijen Tom Westerhof. Al in de jaren zeventig zette Westerhof zich in voor een kerk in Leusden, daarna was hij actief voor de Pelgrimskerk in Zoetermeer als ouderling en het historisch archief. Bij muziekvereniging Harpe Davids was hij muzikant, manager van het harmonieorkest en deed hij de ledenadministratie. Daarnaast was hij vrijwilliger bij Cruquius Museum in de Haarlemmermeer van 2003 tot 2018.

Benthuizen Feest ook in huize Van der Staaij in Benthuizen waar Marlies van der Staaij-Van Ree zich nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau mag noemen. Ze is al vele jaren als vrijwilliger actief, onder meer voor het Asielzoekerscentrum Leiderdorp en de kinderevangelisatie voor de Gereformeerde Gemeente in Zoetermeer. Sinds 2004 is ze medewerker van de advieslijn van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV). Een paar jaar later werd ze coördinator bij Stichting Terminale Thuiszorg Diákonos in Benthuizen. Vanaf 2016 was zij, samen met de andere coördinator, betrokken bij de oprichting van hospice Elim te Benthuizen. Daarnaast was ze enkele jaren bestuurslid bij de stichting Ismaël die christenen in de Arabische wereld steunt en schreef ze het boek ‘Liefs uit Bogota’ over haar ervaringen met de adoptie van de kinderen die ze samen met haar man politicus Kees van der Staaij heeft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.