Kijk mee met politie naar achtervolging van levensgevaarlijke rit over A12

VVD en GroenLinks Zoetermeer kruisen degens in debat

10:11 Met de provinciale verkiezingen in aantocht kruisen GroenLinks en de VVD woensdag 20 februari de degens over een aantal Zoetermeerse thema's. Erwin Hoogland (VVD) gaat dan met Marieke Spekreijse (GroenLinks) in debat over onderwerpen als bereikbaarheid, klimaat en natuurbehoud.