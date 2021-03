Kiki verrast Zoetermeerders met een persoonlijk lied vanuit een roze limo: ‘Tijd voor iets leuks’

Golfbrekers Coverband kan niet spelen en schreef daarom maar Haagse thriller met de zangers zelf in de hoofdrol

2 maart De Haags-Delftse coverband Talentloos heeft voor de derde keer zijn jubileumvoorstelling uitgesteld. Voor de teleurgestelde fan is er een boek gekomen. ,,De tweede druk is in de maak”, zegt zanger-bassist Edo Gerbrands.