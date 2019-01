Kinderen huis uit, dus willen Conny en Paul groter wonen

U leest het goed: groter. De meeste mensen doen een stapje terug als het kroost is uitgevlogen. Maar Conny en Paul Snijders kwamen een huis tegen dat nog iets groter is dan hun huidige, 142 vierkante meter tellende, twee-onder-een-kapvilla. ,,Het is een mooie vervolgstap'', zegt Paul hierover. ,,Maar wel pure luxe hoor. We voelen ons bevoorrecht dat we dit kunnen doen.''