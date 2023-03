Kleding passen, koffiedrinken en workshops: in deze boetiek kan dat binnenkort

indebuurt.nlIn de Passage in het Stadshart kunnen we al langere tijd kleding passen en winkelen bij Studio C. Eigenaresse Chantal van der Kleij heeft ambitieuze plannen en wil de winkel uitbreiden. Achter haar knalroze koffiemachine maakt ze straks de lekkerste lattes.

De koffiehoek aan het raam krijgt dezelfde roze uitstraling als van Op de Koffie bij Daan. Deze lunchroom was eerst in het pand van de kledingwinkel te vinden, en het is enige tijd geleden verhuisd naar een andere plek in het Stadshart.

Koffie to go

Chantal vertelt dat klanten van Op de Koffie bij Daan de locatie in de Passage weleens missen. “Voor die mensen wil ik de koffiehoek openen met koffie van Daan en iets lekkers erbij. Klanten kunnen hier kleding, edelstenen, woonaccessoires en cadeautjes kopen. Op zaterdag 18 maart is vanaf 10.00 uur de opening van Studio C Café.”

Creatieve workshops

Achterin de winkel is ook een ruimte ingericht voor workshops. “De eerste workshop edelsteenkaars versieren staat voor 1 april op het programma. In de toekomst wil ik meer workshops in mijn winkel gaan houden op een vooraf vastgestelde datum, maar het kan ook op verzoek.”

