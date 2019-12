Klusjesman overlijdt tijdens werkzaamheden in woning Zoetermeer

Vak Apart Joost is rietdekker: 'Als het felle geel eraf is, dan is zo'n dak echt een plaatje'

17:24 Joost Juffermans is een boerenzoon uit Stompwijk dat tussen Leidschendam en Zoetermeer in ligt. Hij zou de vijfde generatie op de boerderij uit 1610 worden, maar met veertig koeien zag zijn vader Kees (72) geen toekomst voor zijn zoon in het boerenbedrijf. ,,Je hebt tegenwoordig 150 koeien nodig om een gezin te kunnen bekostigen", zegt de boer in de keuken van de boerderij waar nu ook een rietdekkersbedrijf gevestigd is.