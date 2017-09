Knallende kurken bij Pavarotti

Nog geen jaar geleden opende de bekende horeca-ondernemer René Bogaart samen met compagnons Stephan en Samantha Spitsbaard Pavarotti in Zoetermeer. Dat de drie eigenaren en hun team na één zomer de Terrassentrofee al in ontvangst mochten nemen, noemt het drietal een ‘beloning voor het harde werken.’ ,,Een bezoek aan onze zaak en ons terras moet voor iedere gast een feestje zijn”, vertelt Stephan Spitsbaard. Na de uitreiking van de trofee krijgt hij de lach niet meer van zijn gezicht. ,,Om voor dit succes te zorgen, hebben we voorafgaand aan het zomerseizoen met ons personeel terrastrainingen gevolgd. Professionals uit het vak leerden ons de fijne kneepjes. Gedurende de zomer bleven we elkaar uitdagen met onderlinge competities.” Bogaart vult aan: ,,Ik heb steeds gezegd: áls we worden geselecteerd voor de terrassentest van het AD en we winnen, gaan we met zijn allen naar Rome om het te vieren. Binnenkort zitten we dus met zijn allen in het vliegtuig.” Hoewel de horecabaas zelden alcohol drinkt, staat hij na de uitreiking met een glas champagne in zijn hand. ,,Dan is het écht feest’’, glundert hij.

Jury

Zestien regionale terrassen werden vanaf begin juli door redacteuren en lezers van deze krant getest. De vijf beste terrassen werden vervolgens eind augustus nogmaals beoordeeld door een vakjury, bestaande uit Kees Vonk (docent ROC Mondriaan, afdeling horeca) en Robert de Gunst (expert en adviseur gastheerschap en etiquette). Tijdens de terrasbezoeken keek het duo kritisch naar de bediening, locatie, hygiëne, het eten en de dranken en de verhouding prijs-kwaliteit.



Jurylid Vonk: ,,Voorgaande jaren waren we nog wel eens met elkaar in discussie over wie er moest winnen. Deze keer was het snel duidelijk: Pavarotti moest nummer één worden.” De Gunst: ,,De zaak wordt gerund door echte horecamensen en dat merk je aan alles. De dames en heren in de bediening zijn enthousiast én kundig. Ze zijn goed op de hoogte van de gerechten en wijnen op de kaart en weten dat met passie over te brengen.”



Pavarotti kreeg van Vonk en De Gunst in totaal 43,5 punten (locatie: 9, bediening: 9,5, hygiëne: 9, eten-drank: 7, prijs-kwaliteit: 8 en een bonuspunt voor de invalidentoiletten). Theetuin De Bongaard in De Lier eindigde met 40,5 punten op de tweede plek. Palmette op de Plaats in Den Haag (39 punten) werd derde.



Hoewel ze er niet met de hoofdprijs vandoor gingen, zit de vreugde er bij Piet, Marjan en Kurby van Delft goed in. De Bongaard schopte het eerder tot de top 5 van de Terrassentrofee, maar zo hoog als dit jaar eindigde het terras nooit. ,,Fantastisch”, zegt Marjan. ,,Het weekend na de recensie in de krant zat ons terras vol met gasten uit alle windstreken. De terrassentest brengt veel teweeg!”



Ook Rick Alberts en Sander van Raamsdonk van het Haagse Palmette namen gisteren glunderend hun oorkonde en bos bloemen in ontvangst. Van Raamsdonk: ,,Ik ben supertrots op ons team. Het geeft een goed gevoel dat we dit, nog geen halfjaar na de opening, met elkaar hebben bereikt.”