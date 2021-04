Komt er een aquapretpark in de Noord Aa? ‘Plannen zijn ons niet bekend’

Een aquapretpark is een waterspeeltuin met allerlei speeltoestellen op het water voor jong en oud. In recreatiegebied Vlietland is er een te vinden. Dit pretpark is overgedaan en de oorspronkelijke eigenaren willen nu de oversteek maken naar Zoetermeer. Althans, op hun Facebookpagina is te lezen dat hun nieuwe aquapretpark in de Noord Aa komt en drie keer zo groot wordt als het pretpark in Vlietland. Ook schrijven ze dat ze in gesprek zijn met de gemeente en de veiligheidsregio.