Koning verrast kinderen en ouders door bezoek aan Samen Sterk Zoetermeer

Aan tafel met de koning is de Zoetermeerse vader opvallend openhartig. Nee, het ging even helemaal niet goed in zijn gezinssituatie de afgelopen jaren. ,,Mijn vrouw had het zwaar, hetzelfde gold voor mijn drie kinderen. Het was gewoon ontzettend moeilijk om de hele boel draaiende te houden. Hulp van buitenaf vragen is moeilijk, maar heeft ons uiteindelijk enorm verder geholpen.’’

Beschermheer

Zwaktebod

Dat leidt onmiskenbaar tot een vertrouwensband. Of dat soms ook aanvoelt als concurrentie voor de echte ouders, vraagt de koning zich af. ,,Dat kan zo voelen’’, stelt de Zoetermeerse vader. ,,Maar toen wij deze hulp in huis lieten, waren we al verder en zagen we in dat dit noodzakelijk was. Een derde ouder, zo heb ik het een poosje ervaren. Hulp inroepen voelt als een zwaktebod, uiteindelijk is het juist een teken van kracht, daar ben ik nu wel achter.’’



Hoewel de meeste aanwezigen tot een uur eerder geen idee hadden van de komst van de koning, is de sfeer ontspannen en het gesprek open. Hij vraagt door over de rol van de vrijwilligers en hoe ook die ondersteund worden in hun zorgtaken in het gezin. ,,Ik voelde me geen moment verlegen’’, zegt een aanwezige moeder. ,,Hij luisterde, stelde relevante vragen, leek oprecht geïnteresseerd. Ik voel het echt als een steun in de rug dat de koning hier de tijd voor neemt.’’



Toch was ze liever voorbereid geweest op zijn komst. ,,Kijk wat ik aan heb? En als ik dit had geweten, was ik nog wel even langs de kapper gegaan.’’