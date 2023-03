Koningsdag 2023 Zoetermeer: zo ziet het programma eruit

Koningsnacht

Oranje-ontbijt

Op donderdagochtend kun je op een van de terrassen op het Stadhuisplein de dag goed beginnen met een oranje-ontbijt. Voor 10 euro krijg je een goed gevuld ontbijtpakket. Het Koningsontbijt is van 9.00 tot 11.00 uur en kaarten bestel je hier . Het aantal plaatsen is beperkt! Organisator Lionsclub Soetermare geeft overigens de opbrengst aan De Bolsterberg: een dagopvang voor meervoudig gehandicapte kinderen.

Vrijmarkt

Vanaf 05.00 uur proberen de eerste Zoetermeerders hun plek voor de vrijmarkt in het centrum van de stad te bemachtigen. Een plek reserveren op de Markt, het Marseillepad of aan de rand van de Dorpsstraat is niet mogelijk. Daarom is het advies om op tijd je gebruikte spullen in te laden en vroeg in de ochtend te vertrekken. Nieuw dit jaar is de kleedjesmarkt in de Dorpsstraat. Lees hier de spelregels voor de vrijmarkt tijdens Koningsdag 2023 in Zoetermeer.