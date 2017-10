Koopje: bruidsjurk van 100 euro verpatst

Eigenaar Raimond Pouw kan zijn geluk niet op. ,,De bruidsmodezaak van Hilly Albertsen, een hele lieve dame en eigenaar van de Bruidssuite in IJsselstein, is failliet gegaan. Via via belandde ze op onze website en ze belde ons op om te vragen of wij 120 overgebleven jurken voor niets wilden hebben. Ook de Kledingbank in Rijswijk benaderde ze met dezelfde vraag. Daar hoefden we natuurlijk niet over na te denken. We kunnen met de opbrengst zo drie maanden huur van de winkel betalen.’’



Inmiddels hangt de kledingbank vol met parelmoer-, champagne-, bordeauxroodkleurige en witte jurken in de maten 36 tot en met 48. Allen hebben een waarde die tussen de 500 euro en 1.500 euro ligt. ,,Ik heb Hilly zo hard geknuffeld dat ik denk dat ze nu nog blauwe armen heeft. We zijn hier zó blij mee.’’ Omdat het om zo’n grote voorraad jurken gaat, heeft Pouw zelfs extra ruimte bij moeten huren om het te kunnen opslaan. ,,We hebben voor een maand een CityBox gehuurd. De eerste maand betaal je maar 1 euro, dus dat leek ons de beste oplossing.’’



Om iedereen een kans te geven om de jurken, die Pouw voor slechts 100 euro van de hand doet, te kopen, wordt er morgen een heuse bruidsshow georganiseerd in het winkelcentrum van Meerzicht. Een bijzonder detail is dat er ook daadwerkelijk getrouwd wordt en er 30 bruidsmeisjes zijn geregeld, die een van de 120 jurken aan zullen trekken. ,,Toen mijn storemanager Sharon de jurken zag, werd ze emotioneel. Ze is vrijgezel en is nooit getrouwd geweest. Dat zou ze wel graag willen.’’