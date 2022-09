Laatste nieuwbouwproject in Oosterheem krijgt 100 woningen: ‘Letterlijk in het groen’

De bouw van ParcVeld, onderdeel van de gebiedsontwikkeling DuinParc, krijgt 40 eengezinswoningen en 60 appartementen. DuinParc is de laatste ontwikkeling in de wijk Oosterheem, grenzend aan het natuur- en recreatiegebied Bentwoud van ruim 800 hectare. In totaal komen er 125 woningen van ontwikkelaar MRP. De woningen worden in verschillende fases naar verwachting tussen eind 2023 en medio 2024 opgeleverd.

Zelfstandig wonen

,,In Zoetermeer willen we ervoor zorgen dat het een stad is voor iedereen en waar men zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen”, meldt wethouder Jan Iedema. ,,Zoetermeer onderscheidt zich door een divers aanbod van kwalitatief goede eengezinswoningen en gestapelde woningen met ruime groengebieden. In ParcVeld woon je letterlijk in het groen met alle voorzieningen van de levendige stad om de hoek. Door de start van de bouw van ParcVeld krijgen weer honderd huishoudens de mogelijkheid om in Zoetermeer plezierig te kunnen wonen.”