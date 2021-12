Laatste potten, pijlen en knallers: Iconische vuurwerkhandelaar gooit handdoek in de ring

,,Vuurwerk is net als wijn. Dat wordt alleen maar beter”, reageert Dennie van Herwijnen (42) lachend op de vraag of het vuurwerk niet te oud was geworden. De Zoetermeerse Vuurwerkhal van Frits Broks nam zijn overgebleven vuurwerk over. ,,Ik wist dat het een keer moest gebeuren. Toch was het moeilijk om het laatste vuurwerk van de hand te doen. Decennialang hebben we dit opgebouwd. Mijn ouders begonnen ermee en het groeide uit tot een begrip in Zoetermeer.”