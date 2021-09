LangeLand en Haga fuseren, Reinier de Graaf alleen verder

Het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer fuseren. Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft gaat alleen verder.

Het lange termijn voortbestaan van het Zoetermeerse ziekenhuis is bij een fusie met het HagaZiekenhuis veiliggesteld, stelt de Reinier Haga Groep (RHG). Deze juridische fusie moet volgend jaar rondkomen. Het LangeLand schrijft tegenwoordig weer zwarte cijfers, maar werd in 2015 met ‘zachte’ miljoenenleningen van Haga en Reinier de Graaf gered van faillissement.

Zowel Haga als Reinier levert straks een gezamenlijke ‘substantiële bijdrage aan de vermogensversterking’ van het LangeLand Ziekenhuis, meldt RHG over de toekomst van het Zoetermeerse ziekenhuis. Ook zijn voorstellen opgenomen voor de noodzakelijke nieuwbouw van het in 1988 geopende LangeLand Ziekenhuis. Dat heeft nog steeds geen eigen vermogen en veel schulden. De toekomst van het LangeLand was het belangrijkste dossier bij dit ontvlechtingsproces, zei de bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep daarover eerder.

De drie ziekenhuizen werkten intensief samen in de RHG. Van de voorgenomen fusie tussen de drie kwam het nooit. Begin vorig jaar besloten de drie uit elkaar te gaan. Daarna begonnen maandenlange onderhandelingen over het ontvlechten van de samenwerking. De boedelverdeling was lastig, onder meer omdat er gezamenlijke investeringen zijn gedaan in het Orthopedisch Centrum in Zoetermeer en vanwege de genoemde leningen aan het LangeLand.

Othopedisch Centrum

Donderdag aan het einde van de middag maakte het bestuur van de RHG bekend dat het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis samen verder willen op de bestaande locaties. Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft gaat dus zelfstandig door. De drie ziekenhuizen blijven samenwerken in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum in Zoetermeer, Hartcentrum in Den Haag en Prostaatkankercentrum in Delft.

Het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis willen in 2022 juridisch fuseren. De komende tijd werken de twee ziekenhuizen hun plan uit. Voor het LangeLand wordt in ieder geval uitgegaan van 7x24 uur basiszorg in Zoetermeer. Dat zal een opluchting zijn voor veel Zoetermeerders die vreesden dat de toekomst van het ziekenhuis, en dan zeker als volledig basisziekenhuis, op de tocht stond. Afgelopen maand kwam via een bezorgde brief van de Cliëntenraad van het LangeLand naar buiten dat het HagaZiekenhuis mogelijk het net naast het Zoetermeerse ziekenhuis geopende Orthopedisch Centrum als mogelijke nieuwbouw zag voor het LangeLand. Dat blijkt dus anders uit te pakken.

Operaties

De Reinier Haga Groep is de grootste niet-academische ziekenhuisgroep van Nederland en heeft de Haagse regio als werkgebied. Er werken ruim 7500 medewerkers, 550 medisch specialisten en 200 arts-assistenten in opleiding. Het HagaZiekenhuis, met het Juliana Kinder Ziekenhuis, is de grootste van de drie met jaarlijks 46.000 operaties, 573 bedden en een omzet van 544 miljoen euro (2019). Reinier de Graaf, met het voormalige Diaconessenhuis in Voorburg als tweede vestiging, doet jaarlijks 36.200 operaties, telt 481 bedden en heeft 344 miljoen omzet. Het LangeLand is de kleinste van de drie met jaarlijks 19.600 operaties, 255 bedden en 107 miljoen omzet.

Het besluit wordt nog voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van de drie ziekenhuizen. De voorwaarden voor financiering en organisatie moeten nog worden uitgewerkt met partners. Het streven is om voor het eind van het jaar te komen tot een definitief besluit.