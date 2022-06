LangeLand verscherpt coronamaatregelen: Mondkapjes moeten weer op bij bezoek

Technische Dienst Onterecht claimen dat je als investeer­der of bedrijf ‘groen’ bent is straks verleden tijd

Greenwashing komt tegenwoordig helaas vaak voor. Banken, investeerders, bedrijven of organisaties doen zich groener of maatschappelijk verantwoorder voor dan ze daadwerkelijk zijn. Was er maar een manier om hun impact, positief en negatief, te meten. De Haagse start-up Treety denkt de oplossing te hebben gevonden.

26 juni