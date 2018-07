'Langste stormbaan ter wereld' klaar voor tropisch weer

Bij het debuut van de stormbaan in Zoetermeer is aan alles gedacht, zeker ook omdat het kwik het afgelopen weekeinde richting de 30 graden kroop. ,,Het was heel warm en er was veel behoefte aan water”, onderstreept Hulleman. Maar zijn team is goed voorbereid, vertelt hij. Hulleman loopt het lijstje van voorzorgsmaatregelen nog even na: ,,Om de 50 meter hebben we medewerkers die elke dag gebriefd worden en die helpen waar het nodig is. We hebben overal verbandtrommels paraat en in het midden van de baan hebben we een bemande EHBO-post.”