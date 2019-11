Laura’s hond brengt elke week krentenbollen van de bakker naar huis

Het is een grappig gezicht voor de mensen die bij Jongerius Bakker staan te wachten. Zodra Laura met haar brood naar buiten stapt, zit Zenda ongeduldig op haar te wachten. Laura legt de zak krentenbollen voor haar op de grond terwijl ze haar boodschappenmand vult met broden. Vervolgens pakt ze de fiets en rijdt ze via het voetpad richting huis. “Sommige mensen maken foto’s van Zenda. Het is natuurlijk een grappig gezicht, zo’n hond met een zak krentenbollen in z'n bek.”



Laura vertelt dat Zenda dol is op opdrachten: “De zak krentenbollen draagt ze tot aan huis. Als we bij de voordeur aankomen, legt ze het op de grond en dan is het voor haar gedaan. Vervolgens weet ze dat ze als beloning een stukje bol krijgt met boter. Tegenwoordig krijgt ze in plaats van krentenbollen weleens mueslibollen, dat vinden we beter. Soms geef ik haar ook weleens een boeket met bloemen om te dragen. Dat doet ze met alle plezier. Ze houdt van opdrachten uitvoeren.”