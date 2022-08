Leegstand in Dorpsstraat neemt plots toe, wat is er aan de hand? ‘De spirit is er even uit’

Soa opgelopen tijdens de vakantie? Hier kom je er zonder huisarts of hoge rekening weer vanaf

Waar de clubs in Lloret de Mar, Chersonissos, Albufeira en andere populaire jongerenbestemmingen momenteel topomzetten draaien, is het nu nog stil in de splinternieuwe soakliniek ZIZ in Den Haag. Dat de zogenoemde onestopshop voor geslachtsziekten op het hoogtepunt van de zomer zijn deuren heeft geopend, is echter geen toeval.

7:30