Lekker snacken! Op deze plek opent een nieuwe cafetaria

Sjaak Polak ontroost­baar na moord op Volkan Kahraman: ‘Ik stuurde hem nog een appje, maar kreeg geen antwoord’

Sjaak Polak is in shock na het overlijden van zijn oud-ploeggenoot en goede vriend Volkan Kahraman, die gisteren werd doodgeschoten op straat in Oostenrijk. Kahraman werd slechts 43 jaar. ,,Dit doet zoveel pijn.”

15:48