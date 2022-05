Lekker stappen, maar hoe kom je terug? Nachtbussen blijven in remise

Voordat de coronaepidemie losbarstte, was het makkelijk om met vrienden het bruisende nachtleven van Den Haag in te duiken vanuit Zoetermeer én weer thuis te komen. De Haagse vervoerder HTM reed op vrijdag- en zaterdagnacht met nachtbus N6 via Leidschenveen naar Zoetermeer. Opstappen kon bij de Hofweg in het Centrum van Den Haag en uitstappen op een van de vier haltes in Zoetermeer. Als je geluk had stopte de chauffeur op jouw verzoek ook tussentijds. Makkelijk, dan hoefde je minder ver te lopen.