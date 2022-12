Lelijk, vies en gevaarlijk, maar de Mandelabrug en Zoetermeer kunnen niet zonder elkaar

Wat is de mooiste surprise die je ooit hebt gehad (of gemaakt)? Laat die zien!

Hij komt, hij komt.. Het is 5 december. Heb jij alle cadeautjes al in huis en is je surprise al af? We zijn heel benieuwd naar de mooiste suprise die je ooit hebt gekregen, of de mooiste surprise die je zelf hebt gemaakt. Stuur je foto in en we zetten de mooiste suprises in de krant en op de site!

