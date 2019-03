Lessen in levensgeluk: ‘Bij mij kunnen autistische tieners zijn wie ze zijn’

Een beetje meer begrip voor mensen met autisme is het doel van de Wereld Autismedag, aanstaande dinsdag. En dat blijkt wel nodig. In Nederland alleen al zitten ruim duizend kinderen met autisme thuis, omdat er geen school is waar ze passen. Voor Haagse kinderen met een vmbo-k-advies is de Leo Kannerschool in Oegstgeest de dichtstbijzijnde school die gespecialiseerd is in deze stoornis.



Maar bij het woord stoornis gaat autismecoach en -leraar Theodoor Flach, die al tien jaar dagelijks de reis vanuit het Haagse naar deze school aflegt, eigenlijk al een beetje bibberen. ,,Je hebt al een stoornis als je omgeving niet positief op je reageert, ook al heb je zelf geen probleem. We noemen gedrag pas normaal als dit vaak voorkomt, maar vaak is dat ook best gek of zelfs destructief. Zoals het normale onderwijssysteem vaak destructief is voor deze kinderen.’’