Let op: fietserstunnel en deel station Zoetermeer-Oost volledig afgesloten, grote gevolgen voor verkeer

Twee Minuten Met Volle maan zes weken lang in het Zuiderpark te zien: ‘Gaat mee op koets in parade door het park’

Zes weken lang is in het Zuiderparktheater in Den Haag een volle maan te zien. Nee, niet de echte. Wel het kunstwerk Super Moon van Grofweg Architecten. Het object is onderdeel van het Vakantiepark voor kinderen. ‘Het Zuiderpark bestaat honderd jaar, we gaan een soort verjaardagscadeau met de maan maken’, vertelt projectleider Annemarie de Bruijn.