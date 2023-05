Levensgevaarlijke situaties na sluiten tunnel bij Zoetermeer-Oost: fietsers massaal over autoweg

indebuurt.nl 5 x uit-tips voor Hemel­vaarts­dag in Zoetermeer

Donderdag 18 mei is het Hemelvaartsdag. Voor veel Zoetermeerders een extra vrije dag om in de tuin te werken, te sporten, met vrienden af te spreken of een bezoek aan de kerk te brengen. Hemelvaartsdag is ook een perfecte dag om er lekker op uit te gaan, bijvoorbeeld naar een evenement, natuurgebied of tuincentrum. We hebben wat uit-tips op een rij gezet.