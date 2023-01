LHN: Is er oplossing voor man die in auto woont?

Raadslid Mariëtte van Leeuwen stelt vragen aan het stadsbestuur over de schrijnende situatie van de 55-jarige Zoetermeerder Serge, die in het AD zijn verhaal deed . De man had zijn leven goed op de rit maar raakte zijn baan, vrouw en huis kwijt door lichamelijke en mentale klachten. De Zoetermeerder woont nu in zijn auto en vraagt om hulp.

‘Hoewel op zich een individuele zaak die maatwerk vereist, is de LHN fractie begaan bij het lot van mensen in dit soort situaties’, schrijft Van Leeuwen. Ze wil van het stadsbestuur weten hoeveel Zoetermeerders in dit soort omstandigheden verkeren en hoeveel van dit soort zaken zich de afgelopen jaren voordeden en hoe die zijn opgelost. Daarnaast is ze benieuwd naar het aantal noodwoningen en of dat aantal voldoende is. Mocht het college de situatie ook onacceptabel vinden, dan wil ze graag weten of de gemeente de zaak bespreekt met woningcorporaties en hulpverleners.