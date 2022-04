LHN: ‘Waarom is de brug in het Westerpark al maanden afgesloten?’

Definitief: afvalbe­leid in de kliko, maar hoe wordt het probleem dan opgelost? Zeg het maar Zoetermeer...

De beslissing is gevallen: het nieuwe afvalbeleid gaat definitief de prullenbak in. Daar zijn de kiezers in Zoetermeer blij mee. Rest alleen nog de vraag: hoe nu verder met het afvalprobleem in de stad? De inwoners zijn aan zet.

6 april