Linda en Lex vertrekken uit Zoetermeerse villa: ‘We bouwen het huis gewoon nog een keer, op andere plek’

De twee lieten het huis in 2011 ontwerpen en bouwen, vooral voor Lex een langgekoesterde wens. Nadat ze met enig fortuin dit prachtige kavel aan het water wisten te bemachtigen, ging het ontwerpen van start. ,,Daarbij hebben we echt gekeken naar de plek en wat daar voor ons zou werken”, legt Linda uit. ,,Vaak kiezen mensen toch voor een standaard oplossing. Wij hebben tegen de architect gezegd: deze ruimtes hebben we nodig en dit gevoel moet het hebben. Dit heeft hij ervan gemaakt en daar zijn we ontzettend blij mee. Het moest een beetje een vakantiegevoel bieden, het idee dat je op reis bent. Dat is zo goed gelukt dat we dit huis praktisch één op één opnieuw gaan bouwen.”