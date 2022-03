Lokalo’s hangen de vlag uit in Zoetermeer; D66 en CDA verliezen fors

Zó! Zoetermeer is een van de winnaars en gaat van twee naar drie zetels. Lange tijd leken ze zelfs het dubbele aantal zetels te halen. De partij profiteert van haar felle strijd tegen het nieuwe afvalbeleid in Zoetermeer. Lijsttrekker Marijke van der Meer van Zó! juicht, maar voorzichtig. ,,We hebben nog niet alle resultaten, maar we hebben het nu al goed gedaan. Het lijkt er op dat we er nu al een zetel bij hebben. We hebben steeds goed contact met de Zoetermeerders en waren van meet af aan tegen het afvalbeleid.”