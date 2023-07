Ludieke actie: Zoetermeerse zwangeren laten buik beschilderen om verloskunde in stad te houden

Soldaten die zwaarge­wond raakten aan het Oekraïense front komen hier herstellen

Zwaargewonde frontsoldaten die er komen herstellen, voor zover hun verwondingen dat toelaten. En andere vluchtelingen uit Oekraïne die er opknappen van ernstige ziektes of operaties. Midden in het centrum van Bleiswijk staat sinds kort het eerste Zorg- en Herstelcentrum (ZHC) van ons land. ,,Dit is echt wel wat anders”, ervaart zorgmanager Jennifer Dekker.