‘Maak met Boerderij niet zelfde fout als bij vorige nieuwbouw’

Nieuwe Zoetermeer­se brandweer­ka­zer­ne is miljoenen te duur, onderzoek kost ook nog eens 700.000 euro

De verhuizing van de brandweer uit het Zoetermeerse Stadshart is definitief van de baan. Het bouwen van een moderne kazerne in Meerzicht is 3,5 miljoen te duur. Het onderzoek naar die locatie kostte wel 700.000 euro.