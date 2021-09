Makelaar Paul Cremers had het mooiste beroep van de wereld en wilde het liefst in het harnas sterven

Van wieg tot graf Als kastelein was Maarten ouwendijk goed op de hoogte van het lokale nieuws. Zo werd hij een tappend raadslid

30 augustus Hij was één van de veertien kinderen van de kippenboer in ’s-Gravenzande. Hij was een slimme, communicatieve, maar vooral ook zelfstandige jongen. Een levensgenieter die deed wat hij wilde. Zo wilde hij graag naar de hbs in Den Haag. Daar kreeg hij ook de gelegenheid voor totdat zijn vader hem echt nodig had op het bedrijf. Iets wat Maarten niet leuk vond, maar wel deed. Deze week in de rubriek van Wieg tot Graf het levensverhaal van Maarten Ouwendijk (14 mei 1944 – 5 augustus 2021) .