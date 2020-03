Man (19) krijgt taakstraf voor beroving met aardappelschilmes

Voedsel­bank deelt voor de laatste keer uit, inwoners helpen waar nodig

19 maart De Voedselbank in Zoetermeer deelde vandaag voor de laatste keer, tot in ieder geval 6 april, boodschappen uit vanuit de Oosterkerk. Inmiddels doen andere particuliere initiatieven er alles aan om zoveel mogelijk mensen die in armoede leven van eten te voorzien.