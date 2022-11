Man (19) probeert 40 gram softdrugs en zes xtc-pillen bij gevangenis naar binnen te smokkelen

32 mortierbom­men en 231 Co­bra6-bom­men gevonden bij inval in kelderbox en kruipruim­te, vier aanhoudin­gen

Bij een inval in een kelderbox in de Schilderswijk in Den Haag heeft de politie 79 kilo aan onder meer mortierbommen, nitraatbommen en cobra-6 vuurwerk gevonden. ,,Als dat was ontploft, dan was er weinig meer van de huizen overgebleven.”

