Man (46) aangehouden dankzij signaal uit gestolen tablet

Dinsdag ontving de politie een aantal meldingen van inbraken in de wijk Rokkeveen in Zoetermeer. Er werden tablets, telefoons, laptops, parfum en nog meer buit gemaakt. Een van de gestolen tablets zond een signaal uit op een adres in Rijswijk. Toen twee agenten in Rijswijk dit hoorden, besloten zij een kijkje te gaan nemen en te controleren wie er op dat adres ingeschreven stond.

Met toestemming van de Officier van Justitie gingen de agenten de woning in. In de woning werd een grote hoeveelheid gestolen goederen aangetroffen. De 46-jarige man werd aangehouden op verdenking van diefstal en inbraak. De recherche zoekt uit of er een verband is tussen de gestolen goederen en de vele meldingen van diefstal van de afgelopen periode. De politie komt graag in contact met getuigen en betrokkenen en is op zoek naar beelden waar de inbreker mogelijk opnte zien is. Het gaat om de omgeving Tintlaan, Ambergeel of Geel-Groenlaan in Zoetermeer op 22 september.